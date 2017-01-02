Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Tahsin Zengin'in (53) kullandığı 07 UM 920 plakalı minibüs, İzmir-Torbalı karayolu Kısık kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Emrah Kıynak (30) yönetimindeki 26 YC 830 plakalı odun yüklü kamyonetle çarpıştı.



Kazada, kamyonet sürücüsü Kıynak ile araçta bulunan Yaşar Teneke (26) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Zengin ise 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazada hayatı kaybeden Yaşar Teneke'nin 2 gün önce bir çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.