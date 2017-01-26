Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı - Manisa

- Trafik kazası

2 ağır yaralı

Olay yerinden görüntüler

Manisa'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

Salihli ilçesinde tır ile çarpışan kamyonette sıkışan biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

MANİSA (AA) – Salihli ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



Alaşehir'den Gölmarmara'ya giden Ömer Aral yönetimindeki 64 SH 704 plakalı tır ile Köprübaşı istikametinden Salihli istikametine gelen Bilgin Erdel(34) yönetimindeki 35 PJV 79 plakalı oksijen tüpü yüklü kamyonet,Taytan ışıklı kavşakta çarpıştı.



Kazada, tır yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanırken, kamyonet içinde sıkışan sürücü Bilgin Erdel ile Esmagül Özdemir (11), olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.



İlk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdel ve Özdemir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.