Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

Edirne'de kamyonun dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



Edirne'den Havsa ilçesi istikametine giden 34 JH 6271 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Sazlıdere deresine yuvarlandı.



Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücü ve kamyonda bulunan yolcu ağır yaralandı.



Yan yatan kamyonda sıkışan yaralılardan biri itfaiyenin uzun süren çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.