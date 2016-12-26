Trafik Kazası: 1 Yaralı - Kırklareli

Kırklareli·'nde meydana gelen trafi·k kazasında 1 ki·şi· yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ertan Durdavak yönetimindeki 22 DH 087 plakalı kamyonet İstasyon Mahallesi Edirne Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.



Kamyonette sıkışan sürücü Durdavak, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince getirildiği Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.