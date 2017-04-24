Trafik Kazası: 1 Yaralı - Istanbul

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre İstanbul Çevre Yolu'nun Altunizade kavşağında, Ankara istikametine giden Kemal Dudu'nun (40) kullandığı 06 DR 8833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.



Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Dudu, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.