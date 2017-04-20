Trafik Kazası: 1 Ölü

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yusuf Sarıkoç (17) idaresindeki 07 DBL 26 plakalı motosiklet, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taş bariyere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Sarıkoç, aydınlatma direğine çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen Sarıkoç'ın yakınlarının sinir krizi geçirdiler.