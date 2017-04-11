Trafik Kazası: 1 Ölü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, eşeğiyle karayolu kenarından yürüyen yaşlı adam, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Akyazı karayolunun Taşçılar Köyü mevkinde, yol üzerinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.



Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, söz konusu şahsın, araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Ruhi Emre (75) olduğunu belirledi. Yaşlı adamın odun yüklü eşeği de civardaki arazide bulundu.



Ekipler, yol güzergahı üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde yaptıkları kontrollerde, lastiğinde kan bulunan ve ön farı kırık olan 53 AB 323 plakalı tırın, kazaya karışma ihtimali üzerine araç sürücüsü R.A'yı gözaltına aldı.



R.A'nın jandarmadaki ifadesinde, bir bölümü stabilize yolun çok tozlu olduğunu ve birine çarpıp çarpmadığını fak etmediğini söylediği öğrenildi.



Taşçılar Köyü Muhtarı Ahmet Karataş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerinden Ruhi Emre'nin, her gün ana yol kenarında bulunan bahçesine eşeğiyle giderek, köye odun taşıdığını ifade etti.



Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine geldiğini anlatan Karataş, "Yoldan geçenler kaza olduğunu söyledi. Geldiğimizde yerde yatıyordu." diye konuştu.