Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak caddesinde şehir içi halk otobüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Serbil Yetim'e (48), Kepez Belediyesi kavşağına giden Baran Çalışkan yönetimindeki 07 CZD 64 plakalı motosiklet çarptı.



Kazada Yetim, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olayın ardından Yetim'in cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.



"Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğim"



Kazanın ardından olay yerine gelen Serbil Yetim'in eşi Musa Yetim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın olduğu bölgede, 10 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Yetim, bugüne kadar hiçbir yetkilinin cadde üzerine üst geçit yapma girişiminde bulunmadığını savunarak, "Bugün benim içim yandı ama sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğim." diye konuştu.



Olay yerine gelen Serbil Yetim'in çocukları ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.



Bu orada olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları ile Serbil Yetim'in yakınları arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin ayırmasıyla araçlarına giden sürücünün yakınlarına, burada Yetim'in akrabaları tarafından darp girişiminde bulunuldu. Araya giren polis ekipleri ise iki grubu ayırdı.