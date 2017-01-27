Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Onur Yalçın (32) idaresindeki 48 US 764 plakalı otomobil, Saray-Çerkezköy yolu Bağlar mevkisinde, Halil Keskin yönetimindeki 59 S 4150 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Yalçın yaralanırken, aynı araçtaki Tuğba Şentürk (25) olay yerinde hayatını kaybetti.



Otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden Tuğba Şentürk'ün cenazesi Saray Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Saray Çerkezköy yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı.