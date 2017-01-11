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Trafik Kazalarına Gss Düzenlemesi
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Trafik Kazalarına Gss Düzenlemesi

Trafik kazası nedeniyle alınan sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

Trafik Kazalarına Gss Düzenlemesi

Trafik kazası nedeniyle alınan sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

Kaynak: Dunya.com