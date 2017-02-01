Şanlıurfa'da buzlanma ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma tek taraflı kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu açıldı.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 70. kilometresinde buzlanma nedeniyle aralarında tır, kamyon ve otomobilin bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından otoyol trafiğe kapatıldı.
Yaklaşık 4 saat tek taraflı ulaşıma kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.
Trafik Kazaları Nedeniyle Ulaşıma Tek Taraflı Kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Açıldı
Şanlıurfa'da buzlanma ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma tek taraflı kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu açıldı.
Şanlıurfa'da buzlanma ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma tek taraflı kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu açıldı.