Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Aydın'da iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çetin Gürbüz (23) yönetimindeki 48 NZ 799 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolunun Hallaçlar mevkisinde refüje çarparak devrildi.



Kazada, sürücü Çetin Gürbüz ile araçta bulunan Kadir (17), Metin (16), Umut (20) ve Oktay Gürbüz (19), yola savrularak yaralandı.



Sağlık ekiplerince Aydın Devlet, Atatürk Devlet ile Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Metin ve Oktay Gürbüz'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Aydın-Muğla karayolundaki başka bir kaza ise Mehmet Şimşek idaresindeki plakasız motosikletin Şaban Çelik'in kullandığı bisikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.