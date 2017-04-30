Trafik Kazaları: 11 Yaralı - Karabük

Karabük'teki iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eskipazar istikametinden gelen Gökhan Karsan yönetimindeki 16 J 9182 plakalı otomobille, Üçevler mevkisindeki kavşaktan dönen Kamil Özdemir'in kullandığı 78 EB 481 plakalı minibüs çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle minibüs yaya alt geçidinin girişine devrildi.



Kazada yaralanan Vildan Karsan, minibüs sürücüsü Özdemir, Cemal Kavak, Şadiye Özdemir, Kamil Zeren ve Durdu Zeren, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Diğer kazada ise Karabük-Yenice Karayolu Bolkuş Köyü Yalnızca Mahallesi mevkisinde Mustafa Kurt (27) yönetimindeki 74 BP 935 plakalı otomobil ile Hakan Ateş (25) idaresindeki 78 SB 297 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücüler Kurt, Ateş, Ürfet Kurt (25), Cemal Ateş (54) ve İmran Ateş (52) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.