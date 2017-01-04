Trafik Ekiplerinden Kar Lastiği Uygulaması

Adıyaman'ın Sincik İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Şubesi ekipleri öğrenci taşımacılığı yapan minibüslerde kar lastiği denetimi yaptı.



Zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık tarihinden bu yana Sincik ilçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aralıklarla yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi yapıyor.



Vatandaşın güvenli seyahat edebilmesi için sık denetim yapan polisler kış lastiği ve karlı yollarda zincir takmayan sürücülere idari para ve trafikten men cezası uyguluyor.



Yetkililer, yapılan denetimlerde araçların çoğunun kış lastiği taktığını kurallara uyduğunu bildirdiler.



Kış lastiği olmazsa karlı yollarda gidilemeyeceğini dile getiren şoförler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN