Trafik Eğitim Parkında Sona Doğru

Başiskele Belediyesinin okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için yapımını sürdürdüğü Trafik Eğitim Parkında son düzenlemeler yapılıyor.



Akülü araba kullanacak çocuklar hem eğlenceli, hem de öğretici bir mekanda trafik kurallarını öğrenecek. Başiskele Belediyesi çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmaları için onlara küçük yaşlarda trafik bilincini aşılayacak. Trafik kültürünün oluşmasıyla birlikte kazaların en aza indirileceğini ön gören proje Barbaros Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor. Başiskele Belediyesi, içinde trafik sinyalizasyonları, yaya geçitleri bulunan eğlenceli, eğitici çocuk trafik eğitim parkının trafik işaretleri, bisiklet yolları, hemzemin geçit ve eğitim pistinin yapımını tamamladı. Sıcak asfaltı serilen eğitim pistinin ardından park alanının ve oyun gruplarının montajı yapılacak. - KOCAELİ