Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosikletli Gençlere Ceza

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ana yol üzerinde motosikletleri ile akrobatik hareketler yapan gençleri kamera kayıtlarından tespit eden jandarma ekipleri, gençlere ceza yazdı.



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ana yol üzerinde motosikletleri ile akrobatik hareketler yapan gençlerin amatör kamera görüntülerinin paylaşılması sonrasında Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Motosikletlerin plakalarından kimlikleri belirleyen jandarma ekipleri, motosikletli M. A. ve B.O. isimli iki gence ceza yazdı. "Trafiği tehlikeye düşürmek, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak" suçlarından ceza alan gençler, bir daha trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı. Plakası olmayan motosikletin birine ise el konuldu. - SAKARYA