Trafiği Fırsata Çevirerek Performansınızı Arttırmak Mümkün

İşe giderken geçirdiğiniz süre içinde yeni bir dil öğrenmek, ya da performans geliştirecek başka alışkanlıklar edinmek mümkün.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık firması PageGroup geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Ulaşım Anketi' ile Türkiye ve Avrupa'da çalışanların ev-iş arasında yaşananları gözler önüne serdi. Araştırma sonuçları Avrupalıların %39'unun günde en az 45 dakikası yolda geçtiğini gösterdi. Türkiye'de de bu süre günde 48 dakika. Çalışanların bir ay içerisinde tam 3.75 günü trafikte geçiyor.

Zamanın hızlıca aktığı ve bir türlü yetmediği günümüzde yolda geçirilen zamanın boşa gitmemesini sağlamak gerekiyor. Google firmasında mühendis olarak görev alan Matt Cutts, bir davranışın alışkanlık haline gelebilmesi için 30 gün süreyle tekrarlanmasının yeterli olacağını söylüyor. Cutts'a göre ulaşım araçlarında geçirilen sürede yeni bir alışkanlık edinmek hatta yeni bir dil öğrenmek bile mümkün.

Trafikte geçirilen süre, yeni bir dil öğrenmek için kullanılabilir. Araştırmalar yeni bir dil öğrenmek için 600 saatin yeterli olacağını söylüyor. 48 dakikanın yolda geçtiği Türkiye ortalamasında çalışanlar 24 haftada CV'lerine yeni bir dil ekleyebiliyor.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ulaşım anketi yolda giderken %68 ile en çok Türklerin işle ilgilendiklerini gösterdi. Uzmanlar yolda geçirilen sürenin, telefonlar, toplantılar ve ofis gürültüsü olmadan yapılacaklar listesinde bekleyen ufak tefek işlerin tamamlanması için ideal olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda gerçekleştirilen rutin yolculuklar okunmamış e-posta yığınından kurtulmak için de bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Kişisel gelişim uzmanları trafikte geçirilen zamanda sosyal medyadan uzaklaşmayı tavsiye ediyor. Sosyal medya araçlarından arınarak yolda geçirilen zamanı düşünmeye, notlar almaya bir şeyler okumaya ayırmak, yaratıcılığı geliştiriyor.

Özel araç veya toplu taşıma kullanmak yerine bir yürümeyi tercih ederek sağlığa ve doğaya yatırım yapmak da mümkün. Yapılan araştırmalar, işe giderken belirli mesafeleri yürüyerek kat edenlerin iş ve özel hayat dengesinde daha başarılı olduğunu ve hayattan daha çok zevk aldıklarını gösteriyor. İşe gidiş-geliş yolunu bir egzersiz fırsatına dönüştürerek, gerginliği azaltarak işe stresten arınmış olarak başlamak da bir başka seçenek olarak değerlendirilebilir.

