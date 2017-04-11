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Trafiğe 2 Ayda 178 Bin Araç Eklendi
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Trafiğe 2 Ayda 178 Bin Araç Eklendi

Ocak-şubat döneminde 193 bin 656 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 15 bin 201 taşıtın trafikten kaydı silindi.

Trafiğe 2 Ayda 178 Bin Araç Eklendi

Ocak-şubat döneminde 193 bin 656 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 15 bin 201 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 455 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 268 bin 879'a yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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