Trabzonsporlu Taraftarlar, Horon Oynayarak Fenerium Mağazası'na Girmek İstedi

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerium Mağazası'na horon oynayarak girmek isteyen bir grup Trabzonsporlu taraftar, güvenlik engeli ile karşılaştı.



Bordo-mavili taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club Mağazası'nın açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü'nün ürünlerinin satıldığı Fenerium Mağazası'ndan içeri girdi. O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı. Mağazadan çıkartılan grup, "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefon kameraları ile kaydedildi. - İSTANBUL