Trabzonsporlu Futbolcular Avrupa'ya Odaklandı

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas, takım olarak sezonu iyi bir yerde tamamlamaları halinde Avrupa kupalarına katılacaklarını, bunun da kariyeri açısından çok önemli olduğunu belirtti.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında 28 yaşındaki futbolcu, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu, ailesi ve köpekleriyle çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.



Şehrin doğasını çok sevdiğini ve zamanının önemli bir kısmını sahilde geçirdiğini anlatan Mas, "Eşim de Trabzon'u çok sevdi. Trabzon, Arjantin'de doğduğumuz şehir olan San Juan'a benziyor. Orada deniz yok ama doğası aynı. Tüm bu nedenlerden dolayı kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Trabzon'daki insanların çok sıcak ve yardımsever olması da burayı evimiz gibi hissetmemizi sağladı. Nereye gitsek bize yardımcı olmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.



Mas, Medical Park Arena'da oynadıkları maçlarda taraftarın desteğini hep hissettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Stadyumda ise muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. Saha içindeyken taraftarlarımızı yanımızda görmek bize büyük bir güç veriyor. Onları mutlu etmek için kazanmamız gerektiğinin bilinciyle oynuyoruz. Ona göre mücadele ediyoruz. Ayrıca ben buradaki futbol kültürünü de Arjantin'e çok benzetiyorum. Orada da maçlarda hep böyle atmosfer oluşturulur. Sonuç olarak böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böyle büyük bir taraftara sahip olmak mutluluk verici."



"Gelecek sezon tek hedef şampiyonluk"



Takımın ligin ikinci yarısında önemli galibiyetler aldığına işaret eden Mas, şöyle devam etti:



"Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar almaya başladık. Şu anda da iyi gidiyoruz. Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluğa gitmek. Bireysel olarak baktığımda şu an Avrupa'dayım. Sezonu iyi bir yerde tamamlarsak Avrupa kupalarına katılacağız. Seneye şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu benim kariyerim için çok önemli. Bu süreçte hedefim takımıma en yüksek katkıyı vermek."



"Messi ile birlikte oynamak gurur verici"



Mas, Arjantin Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Lionel Messi'nin çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Messi sessiz, sakin ve çok düzgün bir karakter. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici. Ayrıca Arjantin Milli Takım'ında olmak çok güzel. Sıkı çalışmalıyım ve her zaman kendimi hazır tutmalıyım." dedi.



Portekizli futbolcu Joao Pereira ise Trabzon'da düzenli bir hayatının olduğuna işaret ederek, "Antrenmanlar akşam olunca sabah erken kalkıp köpeğimle sahile iniyorum ya da Medical Park Arena'nın altındaki yolda yürüyüş yapıyorum. Trabzon doğal güzelliklere sahip bir şehir. Trabzonspor ise çok büyük bir kulüp. Özellikle deplasmanlarda oynadığımız maçlarda bizim taraftarımız rakiplerden fazla olabiliyor. Kendilerine ayrılan bölümleri sürekli dolduruyorlar. Bu durum saha içinde bizi olumlu yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.



Devre arasında yapılan transferlerin takıma değer kattığını vurgulayan Portekizli oyuncu, şunları kaydetti:



"Gelen oyuncuların birçoğu tecrübeliydi. Açıkçası ilk geldiğim zaman Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Antalya'da takımın kampına katıldığım zaman arkadaşlarımla tanıştım ve güzel bir grubun olduğunu gördüm. Herkesin hedefi aynıydı. Hedef, takımı üst sıralara taşımak ve ilk yarıdaki kötü sonuçları unutturmaktı. Buraya gelirken takımın gelecekle ilgili projelerini ve özellikle gelecek sezonki şampiyonluk hedefini öğrenince insan ister istemez takıma kendini daha çok vermek istiyor. Bunu yaparken de takım arkadaşlarınızın da aynı hedefi kovalaması sizi daha fazla öne itiyor. İkinci yarıdaki çıkışımızı bu şekilde değerlendiriyorum."



Pereira, gelecekle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, "Realist bir insanım. Böyle olmayı da seviyorum. O nedenle gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Gelecek yıl bu zamanlarda tekrar röportaj yaptığımızda şampiyonlukla ilgili düşüncelerimi söyleyebilirim. Şimdi anı konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçları kazanıp Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor. Eğer Avrupa'da yer alırsak bize birçok faydası olacak. Futbolcu olarak bizlerin değeri artacak. Bu nedenle hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak ve orada iyi sonuçlar almak olmalı." şeklinde görüş bildirdi.



"Gençler susacak, biz konuşacağız' düşüncesine karşıyım"



Takımda kaliteli genç oyuncular olduğunu dile getiren Pereira, şöyle devam etti:



"De Rossi'nin bir röportajını izlemiştim. Genç oyuncular için 'Yeterince sizi dinlemezler. Kafalarına göre hareket ederler ve kariyerlerini o şekilde sürdürürler' demişti. Bu, Türkiye'de böyle değil. Takımımızda Abdulkadir, Yusuf, Rahim ve Yunus gibi oyuncular var. Hepsi genç ve önemli oyuncular. Onlar nerede olduklarını biliyorlar ve deneyimli oyuncuları dinliyorlar. Ben deneyimli bir oyuncuyum ancak eski kafalı değilim. 'Gençler susacak, biz konuşacağız' düşüncesine karşıyım. Gençler saygılı bir şekilde konuşmalılar. Türkiye'de durumun böyle olduğunu gördüm. Onlara biz yardım edeceğiz ve onları ve bu takımı geleceğe taşıyacağız."



Pereira, Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı'nda birlikte çok kez forma giydiğini kaydederek, "O bu noktalara gelmeyi gerçekten çok çalışarak hak etti. Bunu hangi dilde nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum ama Ronaldo tam bir profesyonel. Messi ile karşılaştırılmasına gelirsek, en son Altın Top ödülünü Ronaldo aldı. Demek ki dünya genelinde en çok oyu aldı ve en iyisi o. Portekiz yaklaşık 9-10 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu kadar nüfusa sahip bir ülkeden dünyanın en iyi oyuncusunun çıkması gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.