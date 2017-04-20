Trabzonsporlu Durica, Mas ve Olcay İmza Gününe Katıldı

TRABZONSPOR'da Jan Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.



Trabzon'da QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Trabzonsporlu futbolcular Jan Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, yoğun ilgiyle karşılandı. Bordo mavili üç futbolcu, 2016-2017 sezonu formalarını imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.



Görüntü Dökümü:



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-İmza etkinliğinden görüntüler



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(Haber: Tolga SAĞLAM-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON DHA) - Trabzon