Trabzonspor Yıldız Futbolcuyu İkna Turları Yapıyor!

Bir dönem İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Sırp oyuncu Zoran Tosic için Rusya'ya çıkarma yapan Bordo Mavililerde bu transfer için Ersun Yanal'ın ardından Muharrem Usta devreye girdi.



"KESİN ALIN" TALİMATI



Devre arası transferine çok yaklaşılan isim için Ersun Yanal'ın "kesin alınmalı" talimatını verdiği oyuncunun bonservisinin olmayışı Bordo Mavililerin elini kuvvetlendirdi. Transferde tüm yetkiyi eline alan Başkan Muharrem Usta oyuncu ve menajeri ile Trabzonspor'a transferi için bizzat görüşme gerçekleştirdi.



MP ARENA'DAKİ MAÇLAR İZLETİLDİ



Tosic'in Trabzonspor'un yeni stadı MP Arena ile ilgili araştırma yaptığı öğrenilirken oyuncuya Galatasaray ve Beşiktaş mücadelelerinin atmosferi izletildi. Takımın mücadelesi ve atmosfere hayran kalan Tosic ile sözleşme detayları görüşülüyor



(61 Saat)