Trabzonspor Yarı Yarıya Değişti

SEZON başında 7, devre arasında ise 5 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da geçen sezonki kadrodan 8 isim kaldı. Kadrosunda 25 kişilik oyuncu bulunan Trabzonspor'un sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle bordo mavili ekip, yarı yarıya değişti.



Bordo mavililer, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayan 1'inci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncu, 4 Ocak 2017 tarihinde başlayan 2'nci transfer ve tescil döneminde ise 5 futbolcuyu toplam 12 oyuncuyu kadrosuna kattı. Geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuların da geri dönmesiyle birlikte bu sayı 17'ye yükseldi.



KİMLER ALINDI



Onur, Esteban, Furkan, Yusuf Erdoğan, kadro dışı kalan Mehmet Ekici, Aytaç, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir, 2015-16 sezonunu bordo mavili takımda tamamlayıp bu seneki kadroda yer aldı. Durica, İbanez, Pereira, Medjani, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Castillo, Suk, Sheydaev ve Rodallega 2016-17 sezonunda takıma katılan oyuncular oldu.



Uğurcan, Zeki, Uğur, Mustafa Akbaş ile N'Doye ise kiralandıkları takımlardan geri dönerek bordo mavililere katıldı. Trabzonspor'da Suk, Muhammet Demir, Güray, Mustafa Yumlu ve Akakpo'da devre arasında takımdan kiralık ya da sözleşme fesih yoluyla ayrıldı.



DEVRE ARASI TRANSFERİN FATURASI 13.4 MİLYON LİRA



Bu arada devre arası transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, 13 milyon 431 bin lira bonservis ve sözleşme fesih bedeli ödedi, gönderdiği oyunculardan kasasına 2 milyon lira koydu. Bordo mavililer Hugo Rodellaga için 1 milyon 600 bin Euro, Emmanuel Mas için 1 milyon 500 bin Euro ve Olcay Şahan için 200 bin Euro bonservis bedeli öderken sözleşmesini fesheden Güray Vural'dan 2 milyon lira kazandı. Trabzonspor Joao Pereira ve Medjani'yi de bedelsiz olarak kadrosuna kattı.



HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLIYOR



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 4-0 kazandığı Gaziantepspor maçının ardından 3 günlük izine çıkan Trabzonspor'da hazırlıklar yarın başlıyor. Ligin 20'inci haftasında 11 Şubat'ta Osmanlıspor ile karşılaşacak olan bordo mavililer, yarın saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.



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