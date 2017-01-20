Trabzonspor Yabancı Kontenjanını Doldurdu!

Fırtına son yaptığı transferler sol bek Mas, sağ bek Pereira, stoper Medjani ve forvet Rodallega ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 14'e yüksetti. Trabzonspor, 50 yıllık tarihine 120 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi Rodallega ile yabancı kontenjanını doldurdurmuş olacak. Sayı 14'ü geçemiyor.

12'DEN VURDU!







Yaz döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancıyı kadrosunu katan Trabzonspor, bu dönem de Mas, Pereria, Medjani ve Rodallega'yı aldı. Başkan Muharrem Usta, 1 yıllık döneminde 12 yabancı transfer etmiş oldu.

YERELDEN TEPKİ







Yerel gazeteler, Gümüşhanespor ile 0-0 kalarak kupada tur şansını zora sokan Trabzonspor'u eleştiri yağmuruna tuttu. Ekspres "Trabzonspor Gümüşhane'de dondu kaldı", Günebakış "Trabzon buz kesti!", İlkhaber "Buz pistinden ateş hattına", Sonnokta "Atamazsan alamazsın", Taka "Bu takıma forvet lazım!" başlıkları ile çıktı..

Kaynak: Fotomaç



