Trabzonspor'un Yerli Listesi

GELECEK sezon iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Trabzonspor'un gündeminde Tunay Torun, Tolgay Arslan, Emre Akbaba ve Deniz Türüç'un olduğu öğrenildi.



Bordo mavili takımda sezon sonu için yurt içinde yapacağı transferler için temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Transferde elini çabuk tutmayı planlayan Trabzonspor yönetiminin elinde alternatifli bir listesi buluntduğu, bunlar için harekete geçeceği kaydedildi.



4 İSİM GÜNDEMDE



Yerli listesi kabarık olan bordo mavili takımda Kasımpaşa'dan Tunay Torun, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün yönetimin gündeminde yer aldığı ifade edildi. Bu arada yönetimin kendini kanıtlamış yıldız bir yabancı oyuncuyu da kadroya katma hazırlığında olduğu ve bu noktada çalışmaların da devam ettiği bildirildi.



YUSUF ERDOĞAN TRANSFER HABERLERİNE KULAK TIKADI



Trabzonspor'da adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme gelen Yusuf Erdoğan, bu iddialara kulaklarını tıkadı. 2018 yılına kadar kulübüyle sözleşmesinin devam ettiğini belirten Yusuf Erdoğan, "Kalan haftalarda forma giyebilmek için elimden geleni yapmak istiyorum ve artık buna odaklandım. Takımım ikinci yarıda iyi bir çıkış yakaladı. Ben de bu çıkışa katkı sağlamak istiyorum" dedi. Bu sezon 22 lig ve 6 kupa maçında forma giyen Yusuf Erdoğan, 4 gollük performans sergiledi.



ONUR DÖNÜYOR



Trabzonspor'da geçen hafta oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle görev yapamayan kaptan Onur Recep Kıvrak, Gençlerbirliği maçıyla yeniden takıma dönüyor. Antalyaspor maçıyla cezasını tamamlayan 29 yaşındaki kaleci, 1 maçlık aranın ardından yeniden formasına kavuşacak. Bu sezon ligde sadece Antalyaspor maçında forma giymeyen kaptan Onur, görev yaptığı 27 maçta kalesinde 27 gol gördü.



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