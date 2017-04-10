Trabzonspor'un Yeni Yattara'sı

4 GOLE ULAŞTI



Trabzonspor'un ligin ilk yarısında beklediği katkıyı alamadığı Castillo, ikinci yarıda müthiş formu ile dikkati çekiyor. Beşiktaş maçının en iyilerinden olan Castillo, attığı golün yanı sıra ortaya koyduğu performans ile "Trabzon'un yeni Yattara'sı" olma yolunda..Castillo, ilk yarıyı tek golle kapatırken, ikinci yarıda ise 3 gol atıp toplamda 4 gole ulaştı.



BU DESTEK SÜRERSE



Castillo, Beşiktaş maçında taraftara hayran kaldığını ifade ederek, "Gerçekten muhteşem bir akşamdı. Böylesi güzel tabloda galip gelmek isterdik. Bunun için herşeyimizi ortaya koyduk ama olmadı. Yine de iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Trabzon'un stadının şampiyonluğa oynarken, nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bu destek sürerse gelecek yıl büyük hedeflere ulaşırız" dedi.