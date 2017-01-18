Trabzonspor'un Yeni Transferi Martin Caceres İstanbul'a Geldi (Fotoğraf)

İSTANBUL / DHA.

Trabzonspor'un Yeni Transferi Martin Caceres İstanbul'a Geldi (Fotoğraf)

MURAT ÇAKIR - İSTANBUL / DHA

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