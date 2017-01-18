Trabzonspor'un yeni transferi Martin Caceres, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi
Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, bugün Paris'ten kalkan uçakla bugün saat 18.00 sıralarında eşi Natalia ve menajeriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
Caceres'in 6 valiz getirmesi dikkatlerden kaçmazken, oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL
Trabzonspor'un Yeni Transferi Caceres İstanbul'a Geldi
Trabzonspor’un yeni transferi Martin Caceres, akşam saatlerinde İstanbul’a geldiBordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, bugün Paris’ten kalkan uçakla bugün saat 18.00 sıralarında eşi Natalia ve menajeriyle İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Martin Caceres, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi
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