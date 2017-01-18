Trabzonspor'un Yeni Transferi Caceres İstanbul'a Geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Martin Caceres, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi



Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, bugün Paris'ten kalkan uçakla bugün saat 18.00 sıralarında eşi Natalia ve menajeriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.



Caceres'in 6 valiz getirmesi dikkatlerden kaçmazken, oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL