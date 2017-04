Trabzonspor'un Yabancıları Trabzon'da Mutlu

Trabzonspor'a kısa zamanda uyum sağlamalarıyla dikkat çeken bordo-mavililerin yabancı oyuncuları Trabzon'da mutlu.



Sezon başında kaleci Esteban, N'Doye ve Akakpo dışında tüm yabancı oyuncularını yenileyen bordo-mavililerde yeni isimlerin kısa sürede takıma ve şehre uyum sağlamaları dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar bunun işareti olurken, önceki yılların aksine bordo-mavililerin yabancıları izin günlerini şehir dışında değil, Trabzon'da geçirerek kenti ve yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı buluyor.



Geçmiş yıllarda yaptığı yabancı transferleri ve yaşadıkları sorunlarla sık sık gündeme gelerek yabancı oyunculardan istediği verimi alamayan Karadeniz ekibi, yeni sezonda kurduğu kadrosunda genç ve tecrübeli isimlere yöneldi. Sezon başında Ramil Sheidaev, Jan Durica, Matus Bero, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Hyun-Jun Suk gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, ligin ilk yarısında beklentilerine karşılık bulamadı. Devre arasında ise kadrosundan Akakpo, Ramil Sheidaev ve Hyun-Jun Suk gibi yabancı isimleri gönderen Trabzonspor Mas, Pereira ve Rodallega'yı kadrosuna katarak yerli ve yabancı oyuncular arasında önemli bir uyum yakaladı.



Sezona iki yabancı ile başladı



Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçen sezon yaşadıktan sonra Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaşan Trabzonspor ligin ilk yarısında da kötü bir dönem geçirdi. Slovakya kampına Kosta Rikalı Esteban Alvarado ve Togolu Serge Akakpo olmak üzere sadece 2 yabancı oyuncuyla başlayan bordo-mavili takımda, yapılan transferlerle sayı yükseltildi.



Yanal'ın katkısı büyük



Trabzonspor'da yabancı oyuncuların takıma ve şehre kısa zamanda uyum sağlamasında, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın önemli katkısı bulunuyor. Kendisine yük olan yabancı isimlerden kurtulan Karadeniz ekibi, Yanal'ın raporu doğrultusunda kadrosuna kattığı yabancı isimlerle yeni bir kadro kurdu. Ersun Yanal, dış transferde yıldız isimler yerine planladığı oyun kurgusuna uyum sağlayacak isimlere yöneldi. Genç ve tecrübeli isimleri harmanlayan deneyimli teknik adam, bordo-mavililerin ligin ikinci yarısında yakaladığı yükselişin ve oyun şablonunun değişiminde adım adım yapılan planlamanın önemli rol oynadığı gösteriliyor.



Ortalama 6 yabancıyı ilk on birde sahaya sürüyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk on birde ise ortalama 6 yabancı oyuncu ile sahaya çıkıyor. Yanal, savunma bölgesinde Durica, Mas ve Pereira isimlerine ilk on birde şans verirken orta saha da ise Onazi ve Castillo'yu kullanıyor. Forvet hattında ise N'Doye ve Rodallega isimlerine değişimli olarak şans veren Yanal, Medjani ve Bero isimlerini ise hamle oyuncusu olarak kullanıyor. Ibanez, formayı unuturken, Esteban ise bu sezon Onur'un cezalı olması nedeniyle ilk kez bir lig maçında Antalyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor. - TRABZON