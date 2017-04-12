Trabzonspor'un Transfer Teklifi Resmen Doğrulandı

Devre arasında Emre Akbaba ile ilgili Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan başkanlar nezdinde teklifler geldiğini belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba ile ilgili kendilerine bu sezon ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak Vagner Love'ın transferi için Türkiye'den herhangi bir teklif almadık" dedi.



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son günlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin, Brezilyalı forvet Vagner Love ile ilgilendiği yönündeki haberlerin aksine kendilerine bir talep gelmediğini söyledi. Devre arasında Emre Akbaba ile ilgili Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan başkanlar nezdinde teklifler aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Emre Akbaba ile ilgili kendilerine bu sezon ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak Vagner Love için Türkiye'den herhangi bir teklif almadık. Son günlerde Vagner Love ile ilgili söylentiler çıktı. Bu konuda söylediklerimiz de maalesef çarptırıldı.



İstanbul'da katıldığım spor zirvesinde sayın Aziz Yıldırım ve sayın Mahmut Uslu ile bir araya gelmiştik. Vagner'in, Bursaspor'a attığı golü, transferin nasıl geliştiğini, zamanında onların da istediğini ancak kısmet olmadığını ve Alanya'ya gelmesi için nasıl ikna ettiğimizi konuştuk. Daha önce de bu konuda aynı şeyleri söyledim ama daha sonra farklı anlamlar ortaya çıktı. Ben de anlam veremedim. Maalesef yapacak bir şey yok. Böyle şeyler gelenek haline gelmiş" diye konuştu.