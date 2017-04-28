Trabzonspor'un Teklifini Kabul Etti!

Bu paralelde kafasındaki öncelik listesini çok önceden şekillendiren Ersun Yanal'ın, gündemindeki isimlerle temas kurmaya da başladığı belirtildi. Deneyimli hocanın yıllardır kadrosunda görmek istediği, ancak yüksek bonservis bedellerine takıldığı Serdar Taşçı transferinde bu kez istediğini almaya çok yaklaştığı ortaya çıktı. Yanal'ın, Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki stoper ile bir ön görüşme yaptığı, arzusunu dile getirip olumlu yanıt aldığı öğrenildi.



BONSERVİSİ YOK



Yanal'ın bu görüşmenin detaylarını Başkan Muharrem Usta ile de paylaştığı gelen haberler arasında. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Rusya'da 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 10 milyon TL) civarında bir ücret aldığı bilinen Serdar Taşçı'ya aynı rakamı teklif edecek olan yönetimin, bonservisi olmadığı için bir miktar da imza parası ödeyeceği bildirildi. Bu konuda en kısa zamanda Bordo- Mavili idarecilerin de düğmeye basıp transferin rotasını şekillendireceği kaydedildi.



(Fanatik)