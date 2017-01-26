Trabzonspor'un Suk Planı!

Trabzonspor, Porto'dan kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Jun Suk'u göndermek için harekete geçti.

İlk etapta oyuncunun sözleşmesini fesh etmeyi planlayan Trabzonspor, Porto'dan, "Geri gönderseniz de oyuncunun maaşını ödeyin, maaş ödemek istemiyorsanız da oyuncuya kulüp bulun" şeklinde cevap aldı.

Porto'nun, Suk'a maaş ödemek istememesi nedeniyle harekete geçen bordo-mavili takım, Portekiz'den oyuncuya kulüp bulma uğraşında.

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Trabzonspor, Suk'a kulüp bulduğu takdirde oyuncunun sözleşmesini fesh edecek ve Koreli forvet Porto tarafından bu takıma kiralanacak.

Kaynak: Arena61.com