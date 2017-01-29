Trabzonspor'un Stat Sponsoru Medical Park Oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadın isim sponsorunun Medical Park, olduğunu açıkladı.



Usta, Trabzonspor'un Gaziantepspor ile oynayacağı maç öncesi yeni statta kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor tarihi için önemli bir gün yaşadıklarını belirtti.



Yeni statla yeni bir hayata başladıklarını ifade eden Usta, "Olağanüstü başarılarla geçen 50 yıllık mazimiz var. Trabzonsporumuz bizden önce nasıl çok büyük başarılara imza atmışsa sizlerle bizlerle bundan sonra inanıyorum daha nice başarılı yıllar olacak." dedi.



Usta, ilk maçlarını oynadıkları yeni stadın antrenman sahaları, kamp tesislerine kadar Türkiye'de çok konuşulan büyük bir kompleks içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu tesisin açılışı yapıldı ve Şenol Güneş Kompleksi ismi verilmişti ama bildiğimiz gibi stadımızın isim sponsoru olacaktı. Uzun zamandır aslında görüşmeler vardı bu konuda. Kolay değil isim sponsorluğu yapacak firma sayısı dünyada ve Türkiye'de çok fazla sayıda olmuyor. İsim sponsorluğu yeni dönemde gerçekten kulüpler için hem önemli bir kaynak hem de işbirliği yapma adına yola çıktığımızda büyük bir şirket, yapı olması gerekiyor ki o işbirliğinin de geleceğe katkısı yüksek olsun." diye konuştu.



Kendisi için de bugünün enteresan bir gün olduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti:



"Asbaşkanımız Trabzonspor'u temsil edecek. Ben de başkan olarak sponsor firmayı temsil edeceğim. İsmi ufak ufak sosyal medyada duyulmaya başlamıştı. Bugün resmi olarak ismi açıklıyoruz, Medical Park Arena. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun. Ben bugün hem başkan gibiyim ama aslında sponsor tarafındayım. Biliyorsunuz Medical Park, Türkiye'nin en yaygın sağlık markası, yaklaşık 30 hastanesi bulunan en büyük sağlık grubunu oluşturuyor. Sporun içinde çok gördük bu markayı Trabzonspor ile stat ismi ilk kez oluyor. Bu birlikteliğin Trabzonsporumuza çok şey katacağına gönülden inanıyorum. Benim başkanlığım dönemine denk gelmesi kurucusu olduğum, yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Medical Park markasının Trabzonspor'a başkan olduğum döneme gelmesi ilginç tesadüf oldu."



Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise tarihi bir günde hep beraber olmanın hazzını duyduklarını belirterek, "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu statta, bu isim sponsorluğunda birlikte adaleti, sevgiyi ve saygıyı birleştirerek Trabzon'da futbol heyecanını üst seviyelere çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Toplantının son bölümünde Muharrem Usta, sponsorluğun mali boyutuna ilişkin bir soru üzerine, "Bunun mali boyutu biraz piyasaya yansımış durumda ama Trabzonspor borsaya açık bir şirket olduğu için henüz oraya deklarasyon yapılmadığından açıklayamıyoruz ama iyi bir şey oldu. Hafta içinde onu öğrenmiş olacağız." yanıtını verdi.