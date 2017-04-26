Trabzonspor'un Stadının Borç Nedeniyle Elektrik ve Doğalgazı Kesildi

Trabzonspor hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Medical Park Arena'ya müthiş bir törenle geçiş yapmıştı. 18 Aralık 2016'da açılan stada kiracı olarak geçen bordo mavililer aradan 5 ay geçmesine rağmen Gençlik Spor Bakanlığı'nın stada ödenek çıkaramaması sebebi ile büyük sorunlar yaşamaya devam ediyor.

DOĞALGAZ KESİLDİ

İlk olarak 150-200 bin TL seviyelerindeki doğalgaz faturalarının ödenmemesinin ardından stadın doğalgazı tamamen kesildi.

ELEKTRİKLER DE KAPATILDI

Doğalgaz krizi tazeliğini korurken stada bir darbe de AKSA'dan geldi. Stadın açılışından itibaren ödenmeyen 5 aylık elektrik faturası stadın elektriğinin kesilmesine sebep oldu. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik bir borcun olduğu öğrenilirken stadyumun işlevsiz hale geldiği öğrenildi.

CUMARTESİ MAÇ VAR

Bilindiği üzere bordo mavili takım, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da ligin güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Elektriği ve doğalgazı olmayan stadyumda maçın nasıl oynanacağı ise büyük bir merak konusu olarak göze çarpıyor.

(Haber61)