Trabzonspor'un Soyunma Odasında Futbol Şov

Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'nın idman sonrası soyunma odasında topu yere düşürmeden oynadıkları oyun sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman sonrasında ise Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'nın meşin yuvarlağı yere düşürmeden oynadıkları oyun sosyal medyada ilgi gördü. Topu soyunma odasında bulunan duvar direğine değdirmeden ve yere düşürmeden oynadıkları oyunu Okay Yokuşlu kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.



Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu sosyal medyadan videoyu paylaşarak, "Antrenman bitti soyunma odasında devam ediyoruz" mesajına yer verdi.



(Gökmen Şahin /İHA)