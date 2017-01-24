Trabzonspor'un Rodallega'ya Vereceği Ücret Açıklandı

TRABZONSPOR, Akhisar Belediyespor'dan forvet oyuncusu Hugo Rodallega ile 2.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor'un Rodallega'ya Vereceği Ücret Açıklandı

TRABZONSPOR, Akhisar Belediyespor'dan forvet oyuncusu Hugo Rodallega ile 2.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şöyle denildi;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-17 futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret, 2017-18 ve 2018-19 futbol sezonu için ise 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

- Trabzon

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