Trabzonspor'un Kayserispor Biletleri Satışta

TRABZONSPOR'un Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.



Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:



Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.



- Trabzon