Trabzonspor'un Kayserispor Biletleri Satışta
TRABZONSPOR'un Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
TRABZONSPOR'un Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.
- Trabzon