Trabzonspor'un İstediği El Kaddouri, Empoli'ye Transfer Oldu

Transferin en hareketli takımlarından biri olan ve Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla orta sahaya bir transfer yapmak isteyen Trabzonspor'a Napoli'den kötü haber geldi.

EMPOLİ'YE GİTTİ

İtalyanlar'ın güçlü takımı Napoli kadrosunda bulunan Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğu resmen açıklandı. Faslı oyuncu Napoli'de fazla forma şansı bulamdığı için takımdan ayrılmak istiyordu.

RESMEN AÇIKLADILAR

Trabzonspor, El Kaddouri transferinden şartların sürekli değiştirilmesinden dolayı vazgeçildiğini açıkladı. Ayrıca Bordo Mavili kulüp, transferi kapattığını da duyurdu.