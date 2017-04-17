Trabzonspor'un Hedefindeki Genç Yıldız!
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği genç yıldızın peşine düştü.
Trabzon için ilginç bir iddia gündeme geldi.
Bordo-mavili kulübün, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Umut Bozok'u izlediği öne sürüldü.
Bordo-mavililerin, Fransa 3. lig takımı Cansolat'ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu ilk olarak genç milli takım maçlarında keşfettiği, Ersun Yanal'ın da oyuncunun gelimişini yakından takip ettiği belirtildi.
(Fotomaç)
Kaynak: Sporvadisi.com
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