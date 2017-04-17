Trabzonspor'un Hedefindeki Genç Yıldız!

Trabzon için ilginç bir iddia gündeme geldi.



Bordo-mavili kulübün, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Umut Bozok'u izlediği öne sürüldü.



Bordo-mavililerin, Fransa 3. lig takımı Cansolat'ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu ilk olarak genç milli takım maçlarında keşfettiği, Ersun Yanal'ın da oyuncunun gelimişini yakından takip ettiği belirtildi.



(Fotomaç)