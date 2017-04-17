Trabzonspor'un Hedefindeki Genç Yıldız!

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği genç yıldızın peşine düştü.

Trabzonspor'un Hedefindeki Genç Yıldız!

Trabzon için ilginç bir iddia gündeme geldi.

Bordo-mavili kulübün, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Umut Bozok'u izlediği öne sürüldü.

Bordo-mavililerin, Fransa 3. lig takımı Cansolat'ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu ilk olarak genç milli takım maçlarında keşfettiği, Ersun Yanal'ın da oyuncunun gelimişini yakından takip ettiği belirtildi.

(Fotomaç)


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