Trabzonspor'un Gözü Gaziantepspor'da!

Trabzonspor'un gözü kulağı Gaziantepspor'da.



Nedeni ise bu takıma gönderilen üç kiralık isim Kırmızı siyahlılar küme düşerse Sefa Yılmaz, Musa Nizam ve Muhammed Demir geri dönecekler.



Aksi taktirde 3 oyuncu da yollarına kırmızı-siyahlı formayla devam edecek.



Gelecek sezon aynı korkuyu yaşamak istemeyen Gaziantepspor'un üç oyuncu için Trabzonspor'a 3 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.



(Haber 61.net)