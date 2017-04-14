Trabzonspor'un Gözü Gaziantepspor'da!
Üç futbolcunun kalması için Gaziantepspor'un ligde kalması gerekiyor.
Trabzonspor'un gözü kulağı Gaziantepspor'da.
Nedeni ise bu takıma gönderilen üç kiralık isim Kırmızı siyahlılar küme düşerse Sefa Yılmaz, Musa Nizam ve Muhammed Demir geri dönecekler.
Aksi taktirde 3 oyuncu da yollarına kırmızı-siyahlı formayla devam edecek.
Gelecek sezon aynı korkuyu yaşamak istemeyen Gaziantepspor'un üç oyuncu için Trabzonspor'a 3 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.
(Haber 61.net)
Kaynak: Sporvadisi.com
sponsored ads