Trabzonspor'un Gözdesi Fellaini Aguero'ya Kafa Attı!

Sonucu merakla beklenen Manchester derbisinde galip çıkmadı.



0-0 sona eren karşılaşmanın 84. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.



Manchester United'dan Fellaini, girdiği ikili mücadele sonrası Aguero'yu faulle durdu.



İkili arasında yaşanan itişme sonrası Fellaini, Aguero'ya kafa attı.



Hakem de Belçikalı oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.







hdsportsclips: Fellaini red card NBC Sport… Premier League Soccer: Manchester City vs. Manc… https: //t.co/lTsDs22y0D pic.twitter.com/5NEipfZhX6



— FanSportsClips (@FanSportsClips) 27 Nisan 2017



Geçtiğimiz günlerde basında Fellaini'nin, Tranzonspor'un transfer lsitesinde olduğu ve 50. yılın bomba transferi olacağı yazılmıştı.



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