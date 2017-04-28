Trabzonspor'un Gözdesi Fellaini Aguero'ya Kafa Attı!

Manchester derbisinde Fellaini'nin kafası damgasını vurdu.

Trabzonspor'un Gözdesi Fellaini Aguero'ya Kafa Attı!

Sonucu merakla beklenen Manchester derbisinde galip çıkmadı.

0-0 sona eren karşılaşmanın 84. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

Manchester United'dan Fellaini, girdiği ikili mücadele sonrası Aguero'yu faulle durdu.

İkili arasında yaşanan itişme sonrası Fellaini, Aguero'ya kafa attı.

Hakem de Belçikalı oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.


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