Trabzonspor'un Geleceği!

Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında yakalanan başarının yanı sıra kadrodaki önemli gelişmeler de dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde mevcut kadroda yer alan Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı ikilisi heyecanları artırıyor.



Karadeniz temsilcisinde 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile 23 yaşındaki Okay Yokuşlu hem performanslarıyla yıldızlaşıyor hem de gelecek adına umut veriyor.Buna göre bu sezon Ersun Yanal ile yıldızını parlatan Yusuf, 15 resmi maçta 5 gol atıp, 9 asiste imzasını koydu. Trabzonspor'da Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'den sonra altyapıdan yetişen en önemli oyuncu olarak görülen genç isim, ciddi anlamda gelecek vaat ediyor.



Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın önemli bir faktör olacağı, ilerleyen yıllarda da direkt Avrupa'ya transfer olacak potansiyelde olduğu konuşuluyor.



Benzer durum Okay Yokuşlu için de geçerli olacak. 2015-16 sezonunda Kayserispor'dan 3.4 milyon euro gibi önemli bir maliyetle alınan Okay, beklentileri karşılamaya başladı.



Orta sahadaki görüntüsüyle sezonun ikinci yarısında farkını gösteren ve 2 gol atan genç yıldız, A Milli Takım'a da yükseliyor. Bordo-mavililer benzer bir gelişmeyi Okay Yokuşlu ile de yaşayıp, Avrupa'da iyi bir kulübe gidebilecek kapasitede olduğuna inanıyor.



Kaynak: Skorer