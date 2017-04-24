Trabzonspor'un Eski Yıldızı Transfer Oldu

Trabzonspor'un eski oyuncularından Fildişi Sahilli Didier Zokora kariyerine Endonezya Ligi ekiplerinden Semen Padang'da devam edecek.



Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Didier Zokora Endonezya takımlarından Semen Padang'la sözleşme imzaladı.



Son olarak Hindistan'da North East United forması giyen 36 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız; Michael Essien, Juan Pablo Pino ve Mohamed Sissoko'nun da yer aldığı Endonezya Ligi'nde mücadele edecek.



Zokora kariyerinde Sevilla, Tottenham ve Saint-Etienne gibi takımlarda forma giymişti. (Yeni Şafak)