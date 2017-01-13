Trabzonspor'un Eski Yıldızı, Bedava Transfer Oldu

2011 - 2014 sezonları arasında Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Paulo Henrique, bonservissiz bir şekilde Brezilya'nın Sport Recife takımına kiralandı. Bonservisi Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'da bulunan Henrique, en son Portekiz Ligi'nde kiralık olarak Estoril takımında oynuyordu.

27 yaşındaki futbolcu, Portekiz takımıyla sadece 4 maça çıkabilirken, 1 de gol kaydetti. Futbolcunun menajeri Alexandra Faria, Brezilya basınına verdiği demeçte, ''Sport, Paulo Henrique'yi kiralamak için herhangi bir ücret ödemedi. Çin kulübü de futbolcunun maaşını vermeye devam edecek. Maaşının %90'dan fazlasını Çin takımı verecek. Sport'un sözleşmesi sadece sembolik rakamlar üzerine. Paulo, uzun zamandır Brezilya dışında ve artık Brezilya'da tanınmak istiyor. Bu, onun için iyi bir fırsat.'' şeklinde konuştu.

Paulo Henrique, 3 sezon geçirdiği Trabzonspor'da 84 maça çıkıp, 19 gol kaydetmişti.





Kaynak: Sporx