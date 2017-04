Trabzonspor'un Canını Sıkan Olay!

Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı Arena'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgilere göre; Akyazı Arena'nın doğalgazı ödenmeyen faturalar nedeniyle kesildi. Stadın genel ısınmasının yanı sıra saha zemininin ısıtılmasında da kullanılan doğalgazın borcunun 170 bin TL olduğu kaydedildi.



Aynı şekilde biriken dev elektrik borcunun da ödenmediği ve her an kesilebileceği öğrenildi. Bu gelişmelerin Gençlik Spor Müdürlüğü'nden kaynaklandığı ve borcun Trabzonspor'la bir ilgisinin olmadığı bildirildi. Ancak hafta sonu Akyazı Arena'da oynanacak olan maç öncesinde yaşanan bu gelişmenin can sıktığı belirtildi.



(Haber 61)