Trabzonspor'un Avukatı Sinan Gün, FETÖ'den Tutuklandı

Trabzon'da sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 haftadır gözaltında bulunan Trabzonspor avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Trabzonspor'un Avukatı Sinan Gün, FETÖ'den Tutuklandı

Trabzon'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

1 HAFTADIR GÖZALTINDAYDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla' suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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