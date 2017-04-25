Trabzonspor'un 50.yıl Bombası İngiltere'den Geliyor!

50 yılda efsane bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer listesinde yıldız isimler yer alıyor.



Çin'de forma giyen Burak Yılmaz, aslen Manchester City'li olan ancak Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Wilfried Bony ve Shakhtar Donetsk'in yıldızı Romero Bonfim gibi birçok yıldız ile ilgilenen Bordo-Mavililer'in Manchester United'in Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini ile de ilgilendiği ortaya çıktı.



HEM ÖN LİBERO HEM 10 NUMARA



Hem ön libero hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilen ve piyasa değeri 12 milyon Euro dolayında olan Belçikalı yıldızın, kiralık olarak alınmaya çalışılacağı bilgisine ulaşıldı.



İngiliz ekibi ile 26 Premier Lig, 8 Avrupa Ligi, İngiltere kupası da dahil olmak üzere bu sezon toplam 42 maça çıkan Fellaini 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız oyuncu Belçika milli takımı ile de bu sezon 3 maça çıkarken, 1 gol atma başarısı gösterdi.



(İlkhaber)