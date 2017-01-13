Trabzonspor Transferi Duyurdu

Trabzonspor, Muhammet Beşir'in sezon sonuna kadar 1461 Trabzon'a kiralandığını duyurdu.



Trabzonspor, Muhammet Beşir'in sezon sonuna kadar 1461 Trabzon'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili ekip tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir' in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL