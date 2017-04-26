Trabzonspor Transfer İçin İlk Görüşmeyi Yaptı!
Bordo-Mavililer Alanyaspor'la Emre Akbaba için görüştü. Bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi
Trabzonspor' da uzun süredir ismi gündemde olan Emre Akbaba'yla ilgili temaslara başlandı. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta'nın, Alanyaspor yönetimi ile oyuncunun transferi konusunda bir görüşme yaptıktan sonra Antalyaspor maçı için gittiği Antalya'da oyuncunun menajeri ve ailesi ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşme olumlu geçerken, transfer ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
MANU'LU FELLAINI İDDİASI
Bordo-Mavililer Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini'yi gündemine aldı. Yönetim bu oyuncuyu kiralamaya çalışacak.
(Takvim)
Kaynak: Sporvadisi.com
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