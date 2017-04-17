Trabzonspor, Trafik Kazasında Ölen Taraftarlarını Andı

Trabzonspor Kulübü, 1997 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarını andı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:



"1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."